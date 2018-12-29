В Минпросвещения предложили ввести ограничения по процедуре усыновления

Министерство просвещения предложило ряд поправок в Семейный кодекс РФ, касающихся усыновления детей, сообщает "Интерфакс".

В частности, предлагается скорректировать требования к усыновителям по площади жилья для ребенка, проводить социально-психологическое обследование семьи перед усыновлением или опекой, а также ограничить число усыновлений в год - не более одного ребенка.

Список поправок был подготовлен межведомственной рабочей группой с участием приемных семей, усыновителей, общественных организаций, экспертов и парламентариев.