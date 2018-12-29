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В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала"

Новости
    29.12.2018, 14:53
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Британская сайфай-антиутопия "Черное зеркало" под руководством Чарли Брукера продолжает - вслед за своим интерактивным эпизодом "Брандышмыг" (с несколькими вариантами финалов и общей протяженностью более пяти часов) - и далее осваивать виртуальное пространство. На этот раз - в виде игры.

Фото: kinopoisk.ru
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Если точнее, то речь идет о той самой игре Nohzdyve (с отсылкой в названии к эпизоду Nosedive - "Нырок" / "Под откос" - из третьего сезона), над которой трудился главный герой-разработчик из вымышленной студии Tuckersoft.

Дизайнеры потрудились на славу - сайт представляет собой бесконечную дань уважения всем аркадным восьми- и 16-битным играм из 80-х и 90-х, которые в то же время напрямую обращаются к тем или иным эпизодам сериала, что позволяет сериалу еще больше укрепить свои позиции как концептуального проекта.

Непосредственно в самом фильме-эпизоде игра разрабатывалась под компьютер ZX Spectrum, поэтому сыграть в Nohzdyve, по задумке авторов, можно, лишь установив эмулятор. Разумеется, Netflix и ранее баловали своих поклонников игровыми версиями своих успешных сериалов (например, "Очень странных дел"), но впервые для запуска фан-сервиса требуется установка эмулятора.

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