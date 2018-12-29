Вышел трейлер детского фэнтези об Экскалибуре с Патриком Стюартом

Расщепление нечисти мечом короля Артура и школьные рыцари круглого стола на постере и трейлере семейного фэнтези "Рожденный стать королем".

Автором сценария и режиссером героического подросткого фэнтези о становлении юного, но мужественного характера с прямолинейными отсылками к истории кино, является Джо Корниш ("Чужие на районе", сценарист "Приключений Тинтина: Тайны Единорога").

Синопсис следующий: Алекс (Луис Эшборн Серкис, сын Энди Серкиса) считал себя совершенно обычным мальчиком, но однажды он находит Экскалибур. Теперь ему надо собрать команду рыцарей и вместе с легендарным Мерлином (Патрик Стюарт) побороть злую волшебницу Моргану (Ребекка Фергюсон).

The new character posters for #KidWhoWouldBeKing are here! pic.twitter.com/33obmrNmBs — The Kid Who Would Be King (@KidWouldBeKing) 27 декабря 2018 г.

Премьера в РФ намечена на 14 марта.