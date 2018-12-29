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Вышел трейлер детского фэнтези об Экскалибуре с Патриком Стюартом

Новости
    29.12.2018, 10:48
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Расщепление нечисти мечом короля Артура и школьные рыцари круглого стола на постере и трейлере семейного фэнтези "Рожденный стать королем".

Фото: youtube.com/ Bleecker Street
Вышел трейлер мюзикла Teen Spirit с Эль Фаннинг

Автором сценария и режиссером героического подросткого фэнтези о становлении юного, но мужественного характера с прямолинейными отсылками к истории кино, является Джо Корниш ("Чужие на районе", сценарист "Приключений Тинтина: Тайны Единорога").

Синопсис следующий: Алекс (Луис Эшборн Серкис, сын Энди Серкиса) считал себя совершенно обычным мальчиком, но однажды он находит Экскалибур. Теперь ему надо собрать команду рыцарей и вместе с легендарным Мерлином (Патрик Стюарт) побороть злую волшебницу Моргану (Ребекка Фергюсон).

Премьера в РФ намечена на 14 марта.

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