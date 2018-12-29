Зимний путь: классические подарки к новогодним праздникам

Шапка с помпоном, толстый свитер с аранскими узорами, теплый полосатый шарф, яркие варежки с этническим орнаментом - все эти классические новогодние подарки не оставят равнодушными никого. Потому что они согревают уже одним своим видом, и потому что нам их дарили когда-то в детстве, когда ощущение праздника было самым ярким и сильным.

Конечно, всегда можно остановиться на классическом свитере с аранскими объемными косами или круговыми норвежскими узорами. И ведущие бренды по-прежнему предлагают их практически в каждой зимней коллекции. Но вполне допустимо немного отступить от правил и присмотреться к сезонным тенденциям. Например, к свитеру с совами, как у Chloe. Или к модели с отливающими холодным металлом декоративными деталями, как у Antonio Marras. Или, наконец, к свитеру с конями от Alexa Chung: чем не свежая альтернатива традиционным новогодним оленям?

Подбитые мехом шапки, ботинки, в которых легко преодолеваются заснеженные дачные дорожки, яркие теплые шарфы и шерстяные варежки с контрастным орнаментом: с таким подарком, компактным, но крайне полезным и основательным, можно смело отправляться на празднование Нового года куда-нибудь за город.