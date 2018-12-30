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30.12.2018,  
13:40
Текст:  Руслан Мельников

На видео попал удар молнии в истребитель F-18

В интернете появилось видео, запечатлевшее удар молнии в истребитель F-18.

Самолет принадлежит ВВС Кувейта

Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org
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В коротком пятисекундном ролике, выложенном в Twitter компьютерного инженера Хуанма Байутти, показано, что происходило в кабине истребителя, в момент разряда. На записи можно различить яркую вспышку и негромкий звук, прорвавшийся сквозь шум двигателя.

Судя по реакции пилота, неожиданный удар молнии его сильно напугал. Пилот дернулся и пригнулся, инстинктивно пытаясь укрыться от разряда.

В пояснении к видео говорится, что подобные инциденты, как правило, заканчиваются благополучно. Но в некоторых случаях удар молнии все же может повредить системы самолета или воспламенить топливо.

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Фото: Пресс-служба "Рособороноэкспорта".
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