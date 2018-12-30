На видео попал удар молнии в истребитель F-18

В интернете появилось видео, запечатлевшее удар молнии в истребитель F-18.

Un rayo le pega a un F-18 Hornet de la fuerza aérea de #Kuwait 🇰🇼

Generalmente no tiene consecuencias. Pero a veces puede dañar sistemas, generar episodios fisiológicos a la tripulación o inflamar vapores en tanques de combustible. #Avgeekpic.twitter.com/m4PBhnYEA6 — Juanma Baiutti (@juanmab) 28 декабря 2018 г.

Самолет принадлежит ВВС Кувейта

В коротком пятисекундном ролике, выложенном в Twitter компьютерного инженера Хуанма Байутти, показано, что происходило в кабине истребителя, в момент разряда. На записи можно различить яркую вспышку и негромкий звук, прорвавшийся сквозь шум двигателя.

Судя по реакции пилота, неожиданный удар молнии его сильно напугал. Пилот дернулся и пригнулся, инстинктивно пытаясь укрыться от разряда.

В пояснении к видео говорится, что подобные инциденты, как правило, заканчиваются благополучно. Но в некоторых случаях удар молнии все же может повредить системы самолета или воспламенить топливо.