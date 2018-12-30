Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии

В 2019 году ВКС впервые получат ЗРК С-350 "Витязь", а также около десяти зенитных комплектов "Панцирь-С" и С-400 "Триумф".

Как передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, о поступлении ЗРК на вооружение рассказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Напомним, в 2018 году комплексы С-400 и комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

Оборонительные системы, созданные на технологиях XXI века, способны уничтожать практически все типы воздушных целей, в том числе те, которые летят с гиперзвуковой скоростью. И даже сбивать аппараты, находящиеся в ближнем космосе.

В сухопутном варианте пусковая установка С-350 включает 12 ракет, расположенных в цилиндрических контейнерах, подобных тем, в которых находятся ракеты комплексов С-300. Одна батарея зенитно-ракетного комплекса "Витязь" способна одновременно поражать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей - оперативно-тактических ракет - на дальности до 60 километров и высоте от 10 метров до 30 километров. Боевые возможности "Витязя" в несколько раз превышают показатели С-300.