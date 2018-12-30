Отражение и поглощение: в чем встретить новогоднюю ночь

Вечерние капсулы актуальных зимних коллекций как нельзя лучше транслируют новогоднее настроение. Во-первых, в них много бархата - черного, темно-синего, елового зеленого и других глубоких торжественных оттенков. Во-вторых, мягкая бархатистая поверхность часто сочетается с противоположными по характеру сверкающими металлическими деталями. Или, например, с контрастными белыми элементами. Завораживающий и поглощающий свет бархат - и преломляющие и отражающие его фактуры: разве это не напоминает картину усыпанной звездами темной зимней ночи?

Металлик, активный фигурант рождественских коллекций макияжа, так же широко представлен и в аксессуарных капсулах. Дополнять образ аксессуарами с чистыми, по-зимнему ясными металлическими переливами можно по тому же принципу контраста: черное и светлое, блеск холодноватых поверхностей - и глубокие фактуры. Или, если наглядно, бархатное платье или топ - и серебристый клатч, сверкающая брошь или ювелирные украшения из белого золота и мерцающих холодноватым блеском бриллиантов.

Аксессуары

Ювелирные украшения