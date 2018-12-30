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30.12.2018 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

С 30 декабря в Москве введен усиленный круглосуточный режим работы коммунальщиков и спасателей. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена/ТАСС
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"Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в жилом фонде, на тепловых, электрических, газовых и других сетях может быть привлечено 1290 бригад", - сообщил Бирюков. Он отметил, что усиленный режим будет действовать в столице до 8 января включительно.

Чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации, в Москве создана группировка МЧС в составе более 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и более 1,6 тысячи человек личного состава.

Кроме того, по словам заместителя мэра, полицейские и пожарные будут нести дежурства на 92 специальных площадках для запуска пиртехники.

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