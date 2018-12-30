Найдены все накрытые лавиной в Хабаровском крае люди

Накануне вечером завершилась спасательная операция в поселке Многовершинном Николаевского района, где 29 декабря произошло три схода лавины. Последний из 11 пропавших сотрудников предприятия был обнаружен живым.

"Поисково-спасательная операция длились более десяти часов. В ней было задействовано 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, ЧП произошло близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия. Под первым снежным завалом оказался только один человек. Второй накрыл группу из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу специалистам МЧС.

В ходе спасательной операции из-под снега извлекли десять человек. Один из них уже не подавал признаков жизни. Еще один скончался в больнице. Кроме того, один из сотрудников золотодобывающего предприятия оказался заблокирован снегом в штольне. Его освободили и вывели на улицу.

Всем пострадавшим оказывают помощь в поселковой больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На территории района ввели режим ЧС. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следственных мероприятий и проверки надзорных органов.