Появилось видео с места крушения вертолета в Бурятии

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Появились снятые очевидцами видеокадры с места крушения частного вертолета Robinson в районе Верхней Березовки в Улан-Удэ. После падения воздушное судно охватил огонь, справиться к которым удалось только к 10:38 по местному времени.

Ранее сообщалось, что принадлежавшая владельцу одного из местных торгово-развлекательных центров машина разбилась во время взлета и рухнула в нежилом массиве. На земле при авиапроисшествии никто не пострадал. Погибли четыре человека, находившихся на борту. Среди них был и хозяин вертолета.

На месте происшествия работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура, опергруппа МЧС, врачи и психологи.