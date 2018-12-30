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30.12.2018 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После крушения вертолета в Бурятии возбудили дело

Текст: Дина Непомнящая

После крушения частного вертолета в районе Верхней Березовки в Улан-Удэ Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (часть 3 статьи 263 УК РФ).
Появилось видео с места крушения вертолета в Бурятии

"На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиационного происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Надзор за расследованием взяла на себя Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Она также организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

На сайте прокуратуры сообщается, что воздушное судно двигалось по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия). В точке назначения сесть не удалось из-за сложных погодных условий. Тогда вертолет вернулся обратно, но упал при заходе на посадку. 

Прокуроры устанавливают причины ЧП.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились четыре человека, которые направлялись на рыбалку. Все они погибли. В том числе и хозяин машины - владелец одного из местных торгово-развлекательных центров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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