В Хабаровске три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Вечером 29 декабря в восьмиквартирном деревянном доме на улице Выборгской в Хабаровске вспыхнул пожар. В огне погибли мужчина и 13-летний ребенок. Еще одна женщина скончалась в "скорой".

Кроме того, травмы получили еще три жителя дома, в том числе ребенок. Медики на месте осмотрели пострадавших и отправили в больницу одного мужчину.

Горели наружная стена, чердачное перекрытие и квартиры на втором этаже дома. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к половине второго ночи. Были задействованы 49 человек и 14 единиц техники.

В доме проживало 16 человек. Места временно размещения для них городская администрация выделила из маневренного фонда.

"Причина пожара и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора и Следственного управления СКР по Хабаровскому краю", - заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.