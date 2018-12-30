В Улан-Уде четыре человека погибли при крушении вертолета

В районе Верхней Березовки в Улан-Удэ упал частный вертолет Robinson, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия. Причины происшествия уточняются.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, на борту вертолета находились четыре человека. Все они погибли. Вертолет принадлежал владельцу местного торгово-развлекательного центра, который сам находился на борту.

"Люди направлялись в Еравнинский район на рыбалку", - рассказал собеседник агенства.

Воздушная машина потерпела крушение при взлете с частной вертолетной площадки и рухнула в нежилом массиве между комплексом "Оранж Хауз" и Центром восточной медицины. На земле при авиапроисшествии никто не пострадал.

При падении вертолет загорелся. Потушить его удалось к 10:38 по местному времени. В ликвидации горения привлекли десять человек и четыре единицы пожарной техники.

На месте происшествия работают следственная оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура, опергруппа МЧС, врачи и психологи.