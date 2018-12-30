Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание

В ростовском аэропорту Платов задержали пассажира авиарейса "Москва - Ростов-на-Дону", буянившего на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира. Экипаж самолета связался с полицейскими, дежурившими в воздушной гавани. Когда самолет приземлился, хулиган был задержан сотрудниками дежурной части линейного отдела МВД России в аэропорту Платов.

- В отношении пассажира составлен протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - уточнила Ирина Волк.