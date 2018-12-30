Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива

35-летняя российская актриса, певица и телеведущая Юлия Михалкова огорчила поклонников, сообщив, что в коллективе "Уральских пельменей" - проблемы, и в полном, "классическом" своем составе группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.

"А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" в одну сторону, Рожков с Мясниковым - в другую".

При этом артистка уточнила, что лично ее "нет ни там, ни там". Поскольку Юля не хотела бы делать выбор между "старыми" и "новыми" участниками "Пельменей".

Печальные, как позиционирует их сама актриса, "откровения" прозвучали в ее Instagram.

При этом, по словам Юли, "тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых?". "Знали бы вы, как же я устала", - сетует девушка. Заверяя, что вопросы такого рода она воспринимает "очень близко" и они для нее - "словно нож по сердцу!".

"Старые добрые "Уральские пельмени" - моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?", - печалится Михалкова

В конце своего обширного поста, впрочем, внеся понюшку света, так что 31 декабря "Пельмени" порадуют публику в полном составе на новогоднем шоу на канале СТС.

Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993-м, за годы существования став одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го "Пельмени" получили собственное шоу на СТС.

Юлия родилась в 1983 году в Верхней Пышме, Свердловская область. Во время учебы в школы начала работать на местном телевидении - в должности ведущей молодежных новостей. После окончания школы поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге, специальность - преподаватель русского языка и литературы. Там с первого курса влилась в университетскую команду КВН "НеПарни", которая играла в Премьер-лиге.

Снялась в фильмах и сериалах "Серебро", "Влюблен и безоружен", "Моржовка", "Нереальная история", "Реальные пацаны" (Виола, бывшая любовница Оборина), "Стройка", "Везучий случай".