На Урале в массовом ДТП четверо погибли и четверо пострадали

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором четыре человека погибли, и еще четверо получили ранения, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

- Сегодня днем на 1634 километре трассы Челябинск - Москва в Усть-Катавском районе произошло столкновение трех иномарок, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительным данным, 30-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в направлении Москвы, в момент обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Renault Kaptur, а затем с Chevrolet Cruze.

Виновник аварии и две его пассажирки в возрасте 32 и 58 лет, а также водитель Chevrolet от полученных травм скончались на месте происшествия.

Пассажиры Chevrolet, 38-летняя женщина и двое детей в возрасте 13 и 16 лет, а также 14-летний пассажир Renault госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организовано реверсивное движение, отметили в ГУ МВД региона.