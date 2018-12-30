СМИ: КНДР попросила Сеул помочь миноискателями

Военные Северной Кореи попросили южнокорейских коллег помочь им, предоставив современные миноискатели в целях подготовки района, где в апреле следующего года Юг и Север проведут совместные поиски останков погибших в годы Корейской войны. В минобороны Юга считают, что передать военные миноискатели они не могут в связи с ограничениями на поставки военного оборудования, но вполне могут пойти на направление партии гражданских образцов. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщило издание "Чунан Ильбо".

Напомним, что среди многочисленных договоренностей, которые в этом году достигли военные Юга и Севера Кореи, есть решение провести совместные раскопки в одном из регионов демилитаризованной зоны - в районе холма Хвасальмори (в переводе - "острие стрелы") уезда Чхорвон провинции Канвон. В годы Корейской войны 1950-53 гг. этот регион стал местом ожесточенных боев, где с обеих сторон погибло множество солдат. По итогам войны район оказался разделен на две части, и из-за непосредственного нахождения на границе раскопки там не проводились. Корейцы же недавно смогли договориться провести раскопки как в южнокорейской, так и северокорейской частях. Несколько недель назад в районе холма была проложена дорога, которая соединила трассы, подходящие к границе как со стороны Республики Корея (РК), так и КНДР. Начало работ по поиску останков запланировано на апрель 2019 года.

"В рамках осуществления совместных работ по поиску останков и проведению раскопок есть самые разные практические договоренности и предложения. Одно из них - оказание помощи Северу путем предоставления миноискателей", - цитирует "Чунан Ильбо" слова источника в правительстве РК.

По словам экспертов, при работах по разминированию в районе ДМЗ КНДР использует не самые передовые миноискатели. Это затрудняет обнаружение различных взрывоопасных предметов в районе раскопок, о чем и сообщили северокорейские представители южанам по итогам двух месяцев работ в уезде Чхорвон.

Министерство обороны Республики Корея сразу отметило, что передать военные образцы своих миноискателей они не могут, так как существуют правовые запреты, включая санкции ООН, на поставку любого военного оборудования в КНДР. Но при этом в Сеуле сказали, что готовы обсуждать возможность передачи северянам современных образцов гражданских миноискателей.