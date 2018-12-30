Новости

Якубович исполнил мечту пенсионерки из Ржева 12:32
Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar 12:15
Ким Чен Ын поздравил Мун Чжэ Ина с Новым годом 11:58
Никита Шашков стал последним в заявке сборной России на МЧМ-2019 11:51
В новой Москве у водителя "Тойоты" отобрали 1,2 миллиона рублей 11:48
Джонс победил Густафссона техническим нокаутом 11:44
СМИ: КНДР попросила Сеул помочь миноискателями 11:31
Семья мальчика-дворника из Дербента получит квартиру 11:30
Российские военные получат новейший ЗРК С-350 "Витязь" 11:15
После крушения вертолета в Бурятии возбудили уголовное дело 11:11
Появилось видео с места крушения вертолета в Бурятии 10:44
В Москве изъяли 900 кг контрафактной икры на 50 миллионов рублей 10:18
На Кубани двухлетний мальчик замерз насмерть 09:55
Российский флот получит новые корабли дальней зоны 09:42
В Улан-Уде четыре человека погибли при крушении вертолета 09:23
Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам на Новый год 08:49
Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии 07:39
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Венесуэле 07:06
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы 07:00
Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем 06:02
В Якутске открыли первый дальневосточный IT-парк 05:47
Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК 05:36
Два человека погибли в ДТП в Хабаровском крае 05:22
В Хабаровске три человека погибли при пожаре в деревянном доме 04:55
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
30.12.2018 11:31
Рубрика: В мире

СМИ: КНДР попросила Сеул помочь миноискателями

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Военные Северной Кореи попросили южнокорейских коллег помочь им, предоставив современные миноискатели в целях подготовки района, где в апреле следующего года Юг и Север проведут совместные поиски останков погибших в годы Корейской войны. В минобороны Юга считают, что передать военные миноискатели они не могут в связи с ограничениями на поставки военного оборудования, но вполне могут пойти на направление партии гражданских образцов. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи сообщило издание "Чунан Ильбо".

Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS
СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Сеул под Новый год

Напомним, что среди многочисленных договоренностей, которые в этом году достигли военные Юга и Севера Кореи, есть решение провести совместные раскопки в одном из регионов демилитаризованной зоны - в районе холма Хвасальмори (в переводе - "острие стрелы") уезда Чхорвон провинции Канвон. В годы Корейской войны 1950-53 гг. этот регион стал местом ожесточенных боев, где с обеих сторон погибло множество солдат. По итогам войны район оказался разделен на две части, и из-за непосредственного нахождения на границе раскопки там не проводились. Корейцы же недавно смогли договориться провести раскопки как в южнокорейской, так и северокорейской частях. Несколько недель назад в районе холма была проложена дорога, которая соединила трассы, подходящие к границе как со стороны Республики Корея (РК), так и КНДР. Начало работ по поиску останков запланировано на апрель 2019 года.

"В рамках осуществления совместных работ по поиску останков и проведению раскопок есть самые разные практические договоренности и предложения. Одно из них - оказание помощи Северу путем предоставления миноискателей", - цитирует "Чунан Ильбо" слова источника в правительстве РК.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации

По словам экспертов, при работах по разминированию в районе ДМЗ КНДР использует не самые передовые миноискатели. Это затрудняет обнаружение различных взрывоопасных предметов в районе раскопок, о чем и сообщили северокорейские представители южанам по итогам двух месяцев работ в уезде Чхорвон.

Министерство обороны Республики Корея сразу отметило, что передать военные образцы своих миноискателей они не могут, так как существуют правовые запреты, включая санкции ООН, на поставку любого военного оборудования в КНДР. Но при этом в Сеуле сказали, что готовы обсуждать возможность передачи северянам современных образцов гражданских миноискателей.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский полуостров на пути к объединению
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские военные получат новейший ЗРК С-350 "Витязь"
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных
ГИБДД будет привязывать номер региона к месту регистрации автовладельца
Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере