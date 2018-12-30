Замглавой Россвязи стал Сергей Чебаков

Глава правительства назначил замглавой Россвязи Сергея Чебакова. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

До этого он занимал должность главы Управления административного обеспечения и имущественных отношений Россвязи. В том числе, курировал вопросы отраслевой политики в области высшего профессионального образования и антитеррористической защищенности объектов Россвязи.

В числе подведомственных агентству учреждений Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт- Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).