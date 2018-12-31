Администрацию президента Южной Кореи обвинили в слежке и давлении на бизнес

Крупный скандал с громкими обвинениями в адрес деятельности администрации президента разгорелся в Южной Корее. Бывший сотрудник министерства экономики и финансов Кореи заявил, что администрация оказывала давление на процесс назначения некоторых глав крупных компаний и СМИ, а также вмешивалась в финансовую деятельность. Экс-чиновник сказал, что ему было стыдно за подобное поведение правительства, где президентом является считающийся борцом за права рабочих и видный демократ Мун Чжэ Ин. Ранее экс-сотрудник администрации президента заявил, что по заданию руководства занимался сбором информации по поводу деятельности ряда представителей бизнеса и политики. В администрации президента отвергли все обвинения, представив свои версии ситуации.

Темы незаконной слежки госорганами за неугодными политиками, общественными деятелями, вмешательство во внутреннюю политику, давление на бизнес - это то, с чем так яростно боролся нынешний президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин и что стало одной из причин импичмента предыдущего лидера страны Пак Кын Хе, которая сейчас находится в тюрьме. Потому понятно, почему аналогичные обвинения в адрес правительства Муна привлекли сразу так много внимания местных СМИ, заставив некоторых сказать: "А новое руководство-то ничем не лучше предыдущего". Впрочем, нельзя исключать, что из мухи намеренно делают слона консерваторы, которым надо срочно отойти от мощнейшего удара, полученного в результате импичмента Пак. В любом случае Южная Корея сейчас получила очередной громкий политический скандал, который сотрясает самые разные сферы.

На днях порция обвинений в адрес деятельности администрации президента РК была публично озвучена бывшим сотрудником министерства экономики и финансов 32-летним Син Чжэ Ином, который с 2014 года вплоть до июля текущего года работал в ведомстве. Син выложил видеозапись со своими откровениями, где в течение более 12 минут подробно рассказывает о том, как, по его словам, администрация президента вмешивалась в различные сферы деятельности, напоминая во многом подход предшественников. В итоге Син говорит, что ему было стыдно за такую политику своего правительства, почему он и ушел из ведомства.

В частности, Син заявил, что по заданию администрации президента РК министерство оказывало давление на государственный Industrial Bank of Korea (IBK), чтобы тот заблокировал повторное назначение Пэк Пок Ина на пост главы крупной компании KT&G, занимающейся производством табачных изделий. Хотя KT&G уже приватизирована, но банк IBK является вторым крупнейшим держателем акций, а потому мог оказать влияние на процедуру назначения во время собрания акционеров. По словам Сина, именно он в мае этого года предоставил информацию о ситуации телерадиовещательной компании МВС, которая сделала соответствующий сюжет.

Кроме того, та же администрация президента якобы пыталась сменить президента медиа-холдинга, куда входит газета "Соуль Синмун". Среди прочих обвинений - оказание давления с целью выпуска облигаций госзайма на сумму четыре триллиона вон (около 3,5 миллиарда долларов) и указание замминистра финансов найти рычаги воздействия на руководство частных корпораций КТ (телекоммуникации) и POSCO (сталелитейный концерн).

Все эти обвинения произошли на фоне уже возникшей шумихи, когда бывший сотрудник администрации президента Ким Тхэ У, который был прикомандирован в структуру из прокуратуры, заявил, что администрация президента занималась сбором информации и отслеживанием деятельности ряда общественных деятелей и политиков. То есть, по сути, были озвучены обвинения в слежке за неугодными фигурами.

Правительство и администрация президента не замедлили ответить на все эти обвинения. Сегодня глава администрации президента Лим Чжон Сок и советник президента по гражданской политике Чо Гук выступили на специальном заседании комитета парламента, где дали пояснения по поводу обвинений Ким Тхэ У. Они, в частности, заявили, что Ким до своих разоблачений был уличен в попытке оказания влияния на ход расследований полиции по ряду дел, почему и был отправлен обратно в прокуратуру, где его в итоге собираются уволить за нарушения. Кроме того, по словам чиновников, Ким собирал информацию по некоторым фигурам не в связи с указаниями руководства, а пытаясь использовать данные в своих личных, корыстных целях, за что и поплатился.

Были даны ответы и по поводу обвинений экс-сотрудника минфина Син Чжэ Ина. В ведомстве указали, что находясь на своем месте и относительно невысокой должности (пятый разряд чиновника в девятиразрядной системе) Син просто не мог иметь доступа к той информации, о которой говорит. Син сам в своем видеоразоблачении регулярно допускает выражения типа "слышал", "как мне удалось узнать" и прочие, где, по сути, признает, что прямого доступа не имел к сведениям. Кроме того, если судить по последствиям, то попытки вмешательства администрации президента (если они действительно были) не были особо успешными: глава KT&G несмотря на противодействие банка IBK был вновь назначен на должность, в бывший президента медиа-холдинга "Соуль Синмун" находился на своем посту даже на два месяца больше своего официального срока, так как искали замену.

"Что касается о ситуации с руководителем медиа-холдинга, то уверены, что журналисты издания прекрасно знают всю ситуацию и, скорее всего, знают лучше нас", - заявили в администрации президента, намекая, что любой скандал в СМИ уже давно "всплыл" бы. Кроме того, в администрации президента указали на некоторые фактические ошибки в заявлениях Сина, призвав подумать, "насколько стоит доверять обвинениям, где допускаются подобные неточности".

В любом случае в настоящий момент администрация президента РК и сам лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин столкнулись с серьезным кризисом. С одной стороны, нельзя исключать, что далеко не все обвинения имеют под собой реальную почву, а оппозиция намеренно раздувает скандал, пытаясь таким способом вернуть себе электорат. С другой стороны, фактом является то, что рейтинг президента Муна продолжает падать. Свое правление в мае 2017 года он начал с уровня в 71 процент, а сейчас его поддерживают лишь около 45 процентов корейцев. Дело здесь не только и не столько в этих скандалах, сколько в проблемах в экономике Кореи, где ожидаемого от нового лидера прорыва или даже в какой-то степени чуда не произошло.

Но руководству Южной Кореи есть о чем задуматься с учетом выборов в парламент, которые пройдут менее чем через полтора года. Если так пойдет и дальше, то вполне можно ожидать сильного поражения правящих сил на всеобщих выборах, что затем, скорее всего, скажется и на президентских выборах 2022 года. Время, чтобы отреагировать на кризис и справиться с проблемами, пока есть, но точно также ситуация может еще больше ухудшиться для Мун Чжэ Ина, который еще совсем недавно был очень популярен в народе.

При этом следует учитывать, что в целом время играет против него: корейцам свойственно в самом начале правления возлагать огромные и зачастую нереалистичные надежды на нового лидера, а когда убеждаются, что он не оказался волшебником, чудесным образом решающим все проблемы, то разочарование корейского электората бывает очень сильным и даже жестоким. Практически все президенты Кореи завершали свое правление с крайне низкими рейтингами, ну а последующая судьба многих из них еще менее завидная. Два предшественника Мун Чжэ Ина - Пак Кын Хе и Ли Мен Бака - сидят в тюрьме, а Но Му Хен, который был до них и являлся соратником Муна, покончил с собой.