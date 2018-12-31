Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сразу после разговора с президентом России и доклада главе правительства об оказании врачебной помощи пострадавшим в результате взрыва в Магниторске вылетела на место ЧП, чтобы взять под личный контроль работу "скорой помощи", лечебных учреждений и оперативно решать вопросы, связанные с медицинской эвакуацией, которая может потребоваться.

Прямо из аэропорта Магнитогорска Вероника Скворцова и глава МЧС России Евгений Зиничев выдвинулись к месту трагедии, чтобы самим оценить ситуацию и определиться с дальнейшими действиями.

Одновременно с этим, по указанию главы Минздрава, для оказания психологической помощи пострадавшим, членам их семей и семьям погибших из Москвы в Магнитогорск направляются группы квалифицированных врачей-психологов и психиатров.

Как сообщил "РГ" заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай, по данным на этот момент, в медучреждения Магнитогорска доставлено и обратились самостоятельно 12 пострадавших, в том числе один ребенок. Четверо с травмами средней тяжести госпитализированы, восемь человек получили амбулаторную помощь. Сейчас пострадавшие находятся в городских больницах №1 и №3. В дальнейшем, если потребуется, их могут принять также в детской больнице, больнице №2 и медсанчасти.

Ранее со ссылкой на руководителя нештатной пресс-службы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураева было сообщено, что больницы Магнитогорска обеспечены достаточными запасами крови для помощи пострадавшим. "В случае необходимости забора крови у добровольцев эта информация будет опубликована в СМИ", - сказано в том же сообщении.

Остается неизвестной судьба 79 человек, которые - предположительно - могли находиться в рухнувшем от взрыва подъезде жилого дома.