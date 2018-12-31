Сергей Юрьев

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31.12.2018,  
09:08
Текст:  Сергей Юрьев

Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году

Новый российский танк Т-14 "Армата" пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Пять стран вошли в список потенциальных покупателей танка "Армата"

Там подчеркнули, что в настоящее время завершаются заводские испытания этой боевой машины нового - третьего поколения. Не имеющая пока аналогов в мире "Армата" полностью оснащена цифровым оборудованием, ее отличает также полностью изолированная бронированная капсула для экипажа, необитаемая башня.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны подписало с "Уралвагонзаводом" контракт на поставку 132 таких танков. Планируется, что исполнение контракта завершится в 2021 году.

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