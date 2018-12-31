Милорад Додик пригласил Владимира Путина в Баня-Луку

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью местным СМИ подвел итоги уходящего года, рассказал, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости, а сербы на протяжении уже многих веков являются жертвами деструктивной политики англосаксов на Балканах.

Мы всегда рады президенту Российской Федерации, отметил политик.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил в интервью изданию Novosti Милорад Додик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".

Лидер боснийских сербов также отметил, что на Балканах проводится откровенная антисербская политика, контролируемая из Лондона.

"Нельзя им допустить появления сильного сербского государства, - считает политик. - Это позиция Британии еще со времен распада Османской империи".

Между тем председательствующий в президиуме БиГ проинформировал общественность и о том, что, согласно имеющимся у него сведениям, протесты в Баня-Луке и Белграде скоординированы и поддерживаются извне, прежде всего, Лондоном, конечной целью которого является свержение действующих властей в Сербии и Республике Сербской.

"Британия выделила шесть миллионов фунтов для противодействия российскому влиянию здесь, - цитирует слова политика издание "Курир". - Это значит, что эти деньги уже закачаны в НПО, СМИ… для провоцирования нестабильности и свержения властей в Белграде и Республике Сербской".

По словам Милорада Додика, в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Тем самым лидер боснийских сербов в очередной раз открыто обозначил свою негативную позицию в отношении насильственного втягивания БиГ в НАТО.

"Политика, которую мы будем проводить в следующем году, - это политика военного нейтралитета. Вы знаете, что Народная Скупщина (НС) Республики Сербской (РС) утвердила резолюцию, в соответствии с которой РС будет отстаивать свое право на военный нейтралитет, и я эту политику не собираюсь менять, - указал он. - Как член президиума из Республики Сербской, я не готов даже и подумать о том, чтобы под давлением какого-либо авторитета изменить решение Народной Скупщины. Таким образом, данное решение и политика военного нейтралитета будут являться обязательными для всех тех, кто назначается из РС".