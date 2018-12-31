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31.12.2018 03:56

Поезд метро и МЦК в столице будет подан за 10 минут

Текст: Любовь Проценко
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как "РГ" уже сообщала, в ночь с 31 декабря на первое января для удобства москвичей и гостей столицы будут работать и Московский метрополитен, и Московское центральное кольцо. Так что смело можно отправляться на прогулку по ночной новогодней Москве, поздравлять родных и знакомых, наслаждаться спектаклями театров, выступающих на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и праздничными программами в городских парках - они будут длиться до утра.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Успеть можно за ночь во многие места. Ведь поезда будут ходить с интервалом всего от 3,5 до 10 минут. И все, кто планируют отмечать Новый год в центре города или в гостях, сможет потом спокойно вернуться домой на метро.

На МЦК начиная с 19.00 31 декабря и до 12.30 первого января, поезда так же будут курсировать с 10-минутным интервалом. Первого января с 12.30 до 18.00, как и в часы пик выходного дня - с 5-минутными интервалами. Все новогодние праздники - с первого по восьмое января, поезда МЦК будут ходить каждые пять минут с 12.30 до 18.00 и каждые 10 минут - в остальное время.

На девяти станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний, всю ночь будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена - они помогут маломобильным пассажирам. В новогоднюю ночь инспекторов можно будет увидеть на станциях: "Охотный ряд", "Сокольники", "Октябрьская" Кольцевой линии, "Парк Культуры" Кольцевой линии, "Парк Победы", "Китай-город", "ВДНХ", "Пушкинская" и "Боровицкая".

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