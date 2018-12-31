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31.12.2018 16:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту с елки желаний

Текст: Ирина Рыбникова

Повстречаться под Новый год с Дедом Морозом - радость для любого ребенка. А для 11-летней Леры Сайковой из Одинцовского района Подмосковья радость оказалась двойной - Дед Мороз не только принес ей сладкий подарок, но и исполнил заветную мечту.
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год

Дедом Морозом, пусть и без бороды и традиционного красного тулупа, для Леры в этом году стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он, вслед за президентом страны, снял с елки желаний, установленной в Кремлевском дворце, три новогодних шара, в которых были спрятаны заветные детские мечты. Мечты особенных детей - у каждого, чей шарик оказался на елке, тяжелое заболевание. Валерия Сайкова, например, передвигается в инвалидной коляске. Но при этом учится в обычной школе - и хорошо учится, и занимается пением. У таких детей, как Лера, внутренние органы развиваются по особенному, для них и просто говорить так, чтобы тебя слышали окружающие - уже подвиг. А Лера уже три года поет. В этом году она даже попробовала поучаствовать в шоу "Голос. Дети", но не прошла прослушивание. Но девочка не отчаивается и обещает заниматься еще лучше, чтобы попасть в шоу в следующем году.

На встречу с губернатором Подмосковья семья Сайковых приехала в полном составе: мама Ирина, папа Арман, Лера и ее брат - семилетний Артем. "Я писала Деду Морозу письмо, просила подарить мне профессиональный микрофон для занятий вокалом", - говорит Лера. "А я снял с елки твой шарик с желанием, - подхватывает Андрей Воробьев. - Вот, держи микрофон - самый лучший, как ты и хотела". Потом Лера поет для всех песню, Артем подпевает. "Ты, наверное, тоже писал письмо Деду Морозу?", - спрашивает у него губернатор. "Я еще не умею писать. А если бы умел, попросил бы у него десятый айфон", - не растерялся мальчишка.

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