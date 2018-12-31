Новости

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом 05:30
Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб 05:30
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла 05:05
Баскетболисты ЦСКА встретят Новый год лидерами Единой лиги 04:54
В Забайкалье два человека погибли при столкновении трех автомобилей 04:50
Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов 04:49
В Канаде два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем 04:33
Известна половина участников "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 04:18
Поезд метро и МЦК в столице будет подан за 10 минут 03:56
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой 02:49
В США 18 человек пострадали в драке в торговом центре 02:19
Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе 01:51
Попутчик по BlaBlaCar признался в убийстве Ирины Ахматовой 01:22
Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО 00:36
Анна Кузнецова в январе вывезет еще 36 детей из Ирака 00:01
При обстреле боевиков в Латакии погиб сирийский военный 30.12.2018
ТЦ "Мега Химки" снова заработал после эвакуации 30.12.2018
В Белом доме сообщили об отказе от идеи строительства стены с Мексикой 30.12.2018
Детский омбудсмен Анна Кузнецова вернула российских детей из Ирака 30.12.2018
Сирийская армия подошла к границе района Манбидж 30.12.2018
В Ганновере арестован поляк, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта 30.12.2018
Эвакуирован ТЦ "Мега Химки" 30.12.2018
К новогоднему столу: Курилы завалило селедкой 30.12.2018
Додик: Боснийские сербы будут отстаивать право на военный нейтралитет 30.12.2018
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes сбил шестерых человек 30.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
31.12.2018 05:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла

Текст: Дина Непомнящая

Утром 31 декабря вулкан Шивелуч решил поздравить жителей с наступающим праздником "отсалютовав" столбом пепла высотой до четырех километров над уровнем моря.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь км

Как сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении от исполина.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности. Но прямой угрозы для жизни людей на данный момент нет. В этом районе не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп рядом с вулканом не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось новое видео испытаний гиперзвукового "Авангарда"
Лавров пообещал ответные меры на размещение ракет США в Европе
Российские военные получат новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь"
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных
ГИБДД будет привязывать номер региона к месту регистрации автовладельца