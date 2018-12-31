Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла

Утром 31 декабря вулкан Шивелуч решил поздравить жителей с наступающим праздником "отсалютовав" столбом пепла высотой до четырех километров над уровнем моря.

Как сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении от исполина.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности. Но прямой угрозы для жизни людей на данный момент нет. В этом районе не проходят международные трассы движения воздушных судов. Туристических групп рядом с вулканом не зарегистрировано.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.