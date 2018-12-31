Первыми встретят 2019 год жители Чукотки и Камчатки

Раньше всех в России встретят Новый год жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Для них 2019-й наступит на девять часов раньше, чем для москвичей.

Традиционно на центральных площадях всех населенных пунктов в новогоднюю ночь пройдут праздничные концерты. Развлекательная программа подготовлена и для остальных дней зимних каникул.

Так на Чукотке будут организованы спортивные турниры и национальные состязания. 2 января в городском округе Эгвекинот пройдет молодежная шоу программа "Новогодний нон-стоп!". А 3 и 4 января в окружной столице - праздничная программа "Новогодние приключения Алисы в зазеркалье" и премьера спектакля "Щелкунчик" детского театра "ДА!".

Жители и гости Камчатки смогут посетить лесные и горнолыжные базы, ледовые катки и другие спортивные объекты, которые будут работать на протяжении всех новогодних праздников.