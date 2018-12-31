В Забайкалье два человека погибли при столкновении трех автомобилей

Три легковых автомобиля столкнулись вечером воскресенья на 343 километре трассы Чита - Забайкальск. В ДТП погибли два человека, в том числе десятилетняя девочка. Еще трое людей, среди которых был двухлетний ребенок, получили травмы.

"По предварительной информации, водитель машины Honda CR-V остановился на проезжей части, следом за ним остановился автомобиль Toyota Mark II. Водитель Toyota Corsa, следующий также в попутном направлении, совершил столкновение со впереди стоящими авто", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Спровоцировавший аварию водитель скончался на месте. Погибшая девочка и трое пострадавших были пассажирами Toyota Mark II.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.