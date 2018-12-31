В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани. Как уточнили в республиканском управлении СК РФ, дело возбуждено по тем статьям: "Убийство, совершенное группой лиц", "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

По версии следствия машину обстреляли неизвестные на перекрестке улиц Осканова и Пионерская. Это произошло примерно в полпервого ночи 31 декабря. При обстреле погиб человек.

"Неустановленные лица произвели множество выстрелов в автомобиль марки "Hyundai Solaris", в результате чего от полученных огнестрельных ранений на месте скончался 46-летний житель республики", - сообщили в ведомстве.

Погибший был пассажиром. Также пострадал и попал в больницу 28-летний водитель иномарки.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.