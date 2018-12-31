На Кубани после ДТП с четырьмя погибшими завели уголовное дело

На Кубани в Тихорецком районе произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, а еще двое получили травмы. По факту этой аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Известно, что автокатастрофа произошла накануне в 15.40.

- По предварительным данным, в районе 60-го километра федеральной автодороги "Кавказ", 30-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 37-летнего местного жителя. В результате на месте аварии от полученных травм скончались оба водителя, а также пассажиры Hyundai - 31-летняя женщина и трехлетний мальчик. Кроме этого в центральную районную больницу с травмами доставили пассажиров Mercedes - 42-летнего мужчину и 18-летнего парня.

Сейчас следователи полиции устанавливают все обстоятельства этой аварии и причины ЧП.