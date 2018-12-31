Церковный штаб помощи создан на месте обрушения дома в Магнитогорске

Священники поддерживают родственников пострадавших, епархия организовала полевую кухню - создан штаб церковной помощи на месте обрушения дома в Магнитогорске.

Как сообщили в Синодальном отделе по благотворительности, сейчас в епархии собирают вещи, продукты, медикаменты. "Люди идут потоком. Предлагают квартиры пострадавшим, чтобы там могли остановиться. Эта трагедия сплотила людей", - цитирует пресс-служба клириа храма Архангела Михаила в Магнитогорске священника Максим Кузнецов. Священник дежурит в штабе помощи пострадавшим, организованном в магнитогорской школе №14, поддерживает родственников пострадавших. "Одну из пострадавших, с кем я сегодня беседовал, успели спасти с ее маленькой дочкой с 7 этажа, и как только их спасли, произошло обрушение. Ее муж пропал без вести", - рассказал отец Максим. Среди волонтеров городского штаба - жены священников и прихожане.

Сразу после Литургии, на которой епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий молился о пострадавших, в епархии состоялось экстренное совещание. Был создан епархиальный штаб помощи пострадавшим. В него вошли настоятели всех храмов Магнитогорска. Во всех храмах Магнитогорска молятся об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших.