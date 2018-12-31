Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно восстановят паспорта

Полиция окажет пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске всю необходимую помощь в восстановлении утраченных в результате ЧП документов, сообщили в главном управлении МВД по Челябинской области.

Управление по вопросам миграции областного главка МВД заявило, что утраченные паспорта будут восстановлены бесплатно и в максимально короткие сроки.

МЧС отправило в Магнитогорск психологов.

Для оказания психологической помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорск вылетела группа специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС из Москвы и уральского филиала Центра. Об этом в эфире телеканала "Россия-24 заявила заместитель руководителя Центра Олеся Голубева.

Она подчеркнула, что на месте трагедии уже работают психологи Главного управления МЧС по Челябинской области.