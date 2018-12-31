Столичные спасатели прибыли в Магнитогорск

Приземлившийся в Магнитогорске самолет МЧС доставил так необходимый спасателям, работающим на разборе завалов жилого дома, в котором взорвался бытовой газ, диагностический комплекс "Стрела-П". Этим же бортом в Магнитогорск прибыли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуация, которые будут работать с комплексом при определении устойчивости пострадавшего здания.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Также в Магнитогорск прибыли спасатели отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ. В составе группы - специалисты кинологи и психологи. Они уже в ближайшее время усилят группу спасателей, работающую на месте взрыва.