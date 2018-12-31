Священник: Слушать свое сердце и соблюдать меру

Трагедия не сочетается с праздником, каким бы любимым он ни был. И Новый год, как бы горько не было смотреть на кадры из Магнитогорска, где взрывом предположительно газа разрушен целый подъезд, не отменишь и не притормозишь. Совсем скоро миллионы россиян будут поднимать бокалы с шампанским и желать друг другу счастья.

Как в такой ситуации отметить Новый год по-человечески? Не оскорбим ли мы память погибших, собравшись за новогодним столом? На этот вопрос отвечает один из авторитетнейших священников Русской православной церкви, настоятель московского храма Трех святителей на Кулишках отец Владислав Свешников.

- Трагедии в нашем мире, к великому сожалению, случаются ежедневно. Такова жизнь. Мы молимся за погибших, желаем выздоровления пострадавшим, силы духа их родственникам. Надеюсь, что весь наш народ сочувствует этим семьям. У православных верующих сейчас пост. И главный праздник для них - Рождество. Однако и в Новый год многие привыкли собираться за столом со своими домашними, вспоминать о том, что происходило в ушедшем году. Это не то чтобы праздник, просто возможность отметить переход в новый период своей жизни.

Так сложилось, что у нас есть такая традиция, и ничего не мешает соблюсти ее без излишеств, разумеется. Верующие могут внести в это застолье траурный акцент. А для остальных главное правило в такой ситуации "Всему своя мера в мире живущем!". Соблюдайте меру и слушайте свое сердце.