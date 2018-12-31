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Саша Савельева прояснила свое будущее в группе "Фабрика"

Поп-музыка
    31.12.2018, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

35-летняя российская певица, актриса и телеведущая Саша Савельева, пропажей которой с творческих горизонтов фанаты взволнованы, не покинула группу "Фабрика". Также она опровергла появившиеся в начале этого месяца слухи, что беременна. Лаконично поясняя, что распространились они по СМИ "благодаря" неудачному фото артистки. 

Напомним, что Савельева уже восемь лет замужем за актером Кириллом Сафроновым (Широков из сериала Гай Германики "Краткий курс счастливой жизни"), у которого уже есть 24-летняя дочь от первого брака. И актер, отвечая на вопросы поклонников и журналистов, всегда подчеркивал, что хотел бы, конечно, чтобы у них с Сашей был общий ребенок. Однако пока этому мешает работа. 

На нескольких последних шоу шоу коллектива вместо Саши на сцене работала другая вокалистка. Временно заменив Савельеву, которая, передает РЕН ТВ, в самое напряженное для артистов время, "самое насыщенное и сумасшедшее" - предновогоднее, просто не выдержала, похоже, перенапряжения, решив отдохнуть. И вскоре вернется - не волнуйтесь.

При этом певица поздравляет поклонников с наступающим через соцсети и благодарит, в свою очередь, их за поздравления.

Александра Савельева родилась 25 декабря 1983 года в Москве в семье кандидата физико-технических наук и экономиста. С пяти лет занималась в школе фигурного катания - у Ирины Моисеевой. Была принята в группу олимпийского резерва. Выступала в фольклорном ансамбле "Кувички". Поступила в музыкальную школу имени Дунаевского на отделение фортепиано и духовое отделение, класс флейты. Оба закончила с отличием.

В 1999-м поступает в ГМУ имени Гнесиных, на отделение по подготовке руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей. С 2002-го - в составе "Фабрики".

Снялась в сериале "И отцы, и дети", комедии с Певцовым, Балуевым и остальными "фабрикантками" "Снежный ангел", мелодраме "Zолушка". Написала "альтернативный вариант" саундтрека к фильму "Весельчаки".

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