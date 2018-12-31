Новости

Хабаровчане встретят Новый год на набережной с президентом 07:14
В Техасе неизвестный расстрелял машину с детьми 06:53
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд жилого дома 06:38
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии 06:09
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом 05:30
Семьям погибших под лавиной в Хабаровском крае выплатят по 1 млн руб 05:30
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла 05:05
Баскетболисты ЦСКА встретят Новый год лидерами Единой лиги 04:54
В Забайкалье два человека погибли при столкновении трех автомобилей 04:50
Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов 04:49
В Канаде два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем 04:33
Известна половина участников "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу 04:18
Поезд метро и МЦК в столице будет подан за 10 минут 03:56
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой 02:49
В США 18 человек пострадали в драке в торговом центре 02:19
Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе 01:51
Попутчик по BlaBlaCar признался в убийстве Ирины Ахматовой 01:22
Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО 00:36
Анна Кузнецова в январе вывезет еще 36 детей из Ирака 00:01
При обстреле боевиков в Латакии погиб сирийский военный 30.12.2018
ТЦ "Мега Химки" снова заработал после эвакуации 30.12.2018
В Белом доме сообщили об отказе от идеи строительства стены с Мексикой 30.12.2018
Детский омбудсмен Анна Кузнецова вернула российских детей из Ирака 30.12.2018
Сирийская армия подошла к границе района Манбидж 30.12.2018
В Ганновере арестован поляк, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта 30.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
31.12.2018 05:30
Рубрика: Власть

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.

Александр Лукашенко поздравил с праздниками Владимира Путина

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин подчеркнул, что хотел бы продолжить взаимодействие в едином ключе "ради непрерывного прогресса в развитии двусторонних отношений, ради счастья народов двух стран". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Ранее Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. В своем послании российский президент подчеркнул развитие содержательного политического диалога, динамичный рост двустороннего товарооборота, успешный старт годов сотрудничества и "хорошую отдачу" от совместных усилий России и Китая в решении актуальных проблем.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов
Появилось новое видео испытаний гиперзвукового "Авангарда"
Лавров пообещал ответные меры на размещение ракет США в Европе
Российские военные получат новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь"
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных