Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин подчеркнул, что хотел бы продолжить взаимодействие в едином ключе "ради непрерывного прогресса в развитии двусторонних отношений, ради счастья народов двух стран". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Ранее Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом. В своем послании российский президент подчеркнул развитие содержательного политического диалога, динамичный рост двустороннего товарооборота, успешный старт годов сотрудничества и "хорошую отдачу" от совместных усилий России и Китая в решении актуальных проблем.