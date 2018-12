Умер вокалист группы Walk off the Earth "Бородач"

Мультиинструменталист Майк "Бородач" Тэйлор, клавишник, бас-гитарист и вокалист канадской группы альтернативного, экспериментального рока Walk off the Earth скончался у себя дома в субботу.

Сообщение об этом появилось на официальных аккаунтах коллектива. Коллеги с печалью уведомили, что их "любимый брат" отошел тихо, во сне - "по естественным причинам".

Не погружаясь в детали, что, все-таки, имеется ввиду под "естественными причинами".

Участники группы выражают соболезнования родным "Бородача" и очень просят соблюдать их право на приватность.

Под постами - тысячи скорбящих комментариев.

Группа Walk off the Earth ("Уйдите с Земли") создана в Берлингтоне (Онтарио) в 2006 году, и к этому дню записал четыре альбома.

Пик славы - кавер на песню Готье Somebody That I Used to Know, за месяц собравший на YouTube около пятидесяти миллионов просмотров в 2012 году.