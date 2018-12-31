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31.12.2018 09:14
Рубрика: В мире

В США хотят разрешить использовать останки людей в качестве удобрений

Текст: Максим Макарычев

Вашингтон, не путать с американской столицей, может вскоре стать первым штатом в США, где наряду с кремацией и погребением, разрешат другой вариант: компостирование человека, сообщает NBC News. Иными словами, человеческие останки путем использования определенной технологии будут впоследствии использовать в качестве удобрений.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Эта безумная, на первый взгляд, идея принадлежит местному сенатору, демократу Джейми Педерсену, который лоббирует данный законопроект в законодательном собрании штата Вашингтон, выступая за то, чтобы "расширить варианты утилизации человеческих останков". Он собирается вынести его на обсуждение коллег по местному парламенту уже в первой половине января 2019 года.

Метод, известный как "перекомпоновка", включает помещение тел в сосуд и ускорение их разложения в плотную питательную почву, которая затем может быть возвращена семьям. По словам депутата, его предложение подразумевает менее дорогой способ обращения с человеческими останками, якобы более безопасный для окружающей среды, чем захоронение, которое может вымывать химические вещества в землю, или кремация, в результате которой выделяется углекислый газ. По словам Педерсена, "компостирование будет особенно полезно людям, которые не могут позволить себе похороны или не хотят кремации".

По оценкам Национальной ассоциации директоров похоронных служб, стоимость такого "захоронения" составит около 5500 долларов США, в то время как традиционные похороны обычно стоят в США от 7000 долларов.

Как отмечают эксперты, предложение Педерсена является диковинным даже для привыкших ко всему Соединенных Штатов. Офис вашингтонского законодателя уже завален письмами людей, которые взволнованы перспективой стать деревом или иметь другую похоронную альтернативу для себя, чем обычные захоронение и кремация.

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