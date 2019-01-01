Генеральный директор Медиакорпорации Китая выступил с новогодним обращением к зарубежной аудитории

1 января 2019 года генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по радио и в интернете обратился с новогодней речью к зарубежной аудитории.

Он рассказал об одном из важнейших событий китайской медиасферы в минувшем году. В марте, в соответствии с глобальной тенденцией конвергентного развития СМИ, родилась Медиакорпорация Китая. В неё вошли Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио. Новая медиаструктура, как и прежде её отдельные части, будет нести свою миссию - "рассказывать миру о Китае, рассказывать Китаю о мире, укреплять взаимопонимание и дружбу между народами разных стран".

Шэнь Хайсюн сказал, что за прошедший год сотрудники Медиакорпорации Китая приложили немало усилий для укрепления общения и диалога Китая с миром. В новом году будет отмечаться 70-летие образования Китайской Народной Республики. Медиакорпорация Китая ярко и разнообразно покажет мировой аудитории истинный, многогранный и всесторонний облик страны в новой эпохе. В наступившем году Медиакорпорация представит своей аудитории яркие и содержательные видео и аудио программы, пообещал её глава. Он также сказал, что опираясь на факты, материалы, подготавливаемые работниками организации покажут, что Китай - созидатель мира на планете, защитник международного порядка и страна, которая вносит большой вклад в глобальное развитие. Шэнь Хайсюн заверил, что возглавляемая им Медиакорпорация будет прилагать усилия к освоению новых методов распространения информации; в планах - полное внедрение формата 5G, технологий искусственного интеллекта, Больших данных и облачных вычислений. Высокоэффективное развитие, опережающее эпоху, будем вестись ускоренными темпами, каждый сотрудник будет стремиться к формированию первоклассной новой влиятельной международной медиа-структуры.

В своем выступлении господин Шэнь рассказал о еще одном поздравлении, написанном старым другом Медиакорпорации, китаеведом из России, автором монографии "Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты" Юрием Тавровским. Выдвинутая Китаем идея сообщества единой судьбы - это позитивный маяк, к которому стремится все человечество. Действительно, у людей есть только одна планета, у всех стран - только один мир.

Шэнь Хайсюн в конце новогоднего обращения призвал всех приложить общие усилия для стремления к формированию сообщества единой судьбы человечества, для создания долгосрочного, мирного, полностью безопасного, открытого, толерантного, процветающего, чистого и прекрасного мира!

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая