Глава МИД Украины расстроился из-за советских фильмов в новогоднем эфире

Глава МИД Украины Павел Климкин посетовал на то, что в украинском новогоднем эфире слишком много советских фильмов.

"Есть две новости: плохая и хорошая", - поделился Климкин со своими читателями в социальной сети Facebook.

Плохой новостью, по его мнению, стало то, что по-прежнему слишком много советских фильмов, а хорошей, что их все же меньше, чем раньше. К такому выводу министр пришел, по его словам, когда готовил домашний майонез и переключал каналы. По мнению Климкина, это свидетельствует о том, что украинцы становятся "менее советскими".

Напомним, что в апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который запрещает демонстрацию на Украине российских фильмов, снятых, начиная с 1 января 2014 года. Однако старое советское кино по-прежнему идет в эфире. Это неудивительно. Согласно результатам исследования, проведенного в 2014 году социологической группой "Рейтинг" (Rating Group Ukraine), в число любимых фильмов украинцев вошли "Величественный век. Роксолана" (9%), "Москва слезам не верит" (8%), "Бриллиантовая рука" (7%), "Ирония судьбы или с легким паром" (6%), "Любовь и голуби", "Служебный роман" и "В бой идут одни "старики" (по 5%), "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "17 мгновений весны" и "Девчата" (по 4%). Кроме того, по 3% респондентов среди любимых назвали такие фильмы как "Весна на Заречной улице", "Джентльмены удачи", "Иван Васильевич меняет профессию". Практически все эти фильмы телезрители могли увидеть в новогоднем эфире на разных украинских телеканалах.