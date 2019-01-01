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01.01.2019 16:23

Как работают в новогодние каникулы госучреждения в столице

Текст: Любовь Проценко
Праздник праздником, а в жизни все бывает. Как работают поликлиники, МФЦ, ЗАГСЫ и сервисные центры "Московский транспорт" подробно можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В частности, в Центрах госуслуг "Мои документы" выходные дни только 1 и 7 января. В остальные дни каникул в каждом округе есть дежурные центры. С 11:00 до 20:00 они будут выдавать документы о регистрации смерти. Зарегистрировать рождение ребенка со 2 по 6, а также 8 января можно в центре госуслуг района Матушкино и во флагманском офисе ЦАО.

Кроме того, с 2 января в дежурных центрах госуслуг москвичи, день рождения которых приходится на даты с 1 по 8 января, могут подать заявление на оформление соцкарты и получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте. Оформить карту москвича могут жители, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Столичные ЗАГСы не работают 1, 6 и 7 января. В остальные дни дежурные отделы будут открыты с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). Первые свадьбы в 2019 году отпразднуют 5 января. Для молодоженов в этот день откроются Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках. Зарегистрировать брак в этот день планируют 60 пар. Документы о рождении будут выдавать только три дня - 4, 5 и 8 января. Зарегистрировать смерть можно 2-5 и 8 января.

График работы отделов ЗАГС:

- 2 января работают Академический, Богородский, Кунцевский, Медведковский, Мещанский (по заявлениям юридических лиц), Рязанский, Хорошёвский и Чертановский отделы ЗАГС. Будет осуществляться только регистрация смерти;

- 3 января - Академический, Богородский, Кунцевский, Левобережный, Медведковский, Рязанский, Таганский, Троицкий, Хорошёвский и Чертановский отделы ЗАГС. Будет осуществляться только регистрация смерти;

- 4 января - Измайловский, Зеленоградский (по заявлениям юридических лиц), Кутузовский, Левобережный, Тверской, Тушинский, Царицынский, Черемушкинский отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти;

- 5 января - Бабушкинский, Гагаринский, Дмитровский, Люблинский, Перовский, Солнцевский, Троицкий, Тушинский, Хамовнический, Шипиловский отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти;

- 8 января - Бабушкинский, Вернадский, Гагаринский, Дмитровский, Зеленоградский (по заявлениям юридических лиц), Люблинский, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий, Хамовнический отделы ЗАГС. Будет осуществляться регистрация рождения и смерти.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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В центры социального обслуживания москвичи смогут обратиться с 3 по 6, а также 8 января. Прием - с 09:00 до 20:00.

В эти дни московские ветераны могут присоединиться к проекту "Московское долголетие" и выбрать для себя занятие по душе. За помощью также будет удобно обратиться членам многодетных или малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим.

Нерабочие дни для центров соцобеспечения, поддержки семьи и детства, а также центров социальной помощи семье и детям - 1, 2 и 7 января.

Свой режим работы у столичных поликлиник. С 1 по 8 января они принимают взрослых пациентов с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому.

Вызвать врача на дом с 1 по 8 января можно до 15:30. В частности, травматологические пункты при поликлиниках работают и согласно утвержденному графику - в часы работы поликлиник или круглосуточно.

Посетить женскую консультацию с 1 по 8 января можно с 09:00 до 15:00 на базе одной из женских консультаций каждого округа. Молочно-раздаточные пункты в праздники открыты с 06:30 до 12:00.

В детских поликлиниках в праздники работает служба вызова врача. Врач приедет с 09:00 до 15:00, а вызовы примут до 14:30. Травмпункты детских городских поликлиник открыты с 08:00 до 22:00.

Получить медикаменты в аптечном пункте при поликлиник с 1 января можно до 16:00. При этом с 4 января аптеки, где можно получить льготные лекарства, работают согласно графику медицинских организаций.Все дежурные аптеки в праздничные дни работают

Если заболел питомец, то и он не останется без помощи. Круглосуточно прием будут вести специалисты ГБУ "Мосветстанция", Бабушкинской, Красногвардейской, Советской и Бутовской участковых ветеринарных лечебниц, а также Государственного центра экстренной ветеринарной помощи в ЗАО.

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