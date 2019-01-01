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01.01.2019,  
15:16
Текст:  Антон Валагин

Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками

Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком. Официально комплекс создан для раннего предупреждения о землетрясениях и геологоразведки, но многие факторы указывают, что основное предназначение комплекса - военное.

Проект ELF реализуется с 2006 года. Помимо гигантской антенны в провинции Хуачжун в различных областях КНР появились центры передачи и обработки данных, пишет The Drive. Радиоволны сверхнизкой частоты проникают глубоко под землю, поэтому антенные решетки ELF могут быть использованы для разведки месторождений полезных ископаемых - в первую очередь углеводородов и редких металлов. Горнодобывающие компании уже используют для этих целей георадары меньшего размера. Также возможно применять ELF для контроля движения масс под земной корой, что способствует раннему предупреждению землетрясений.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Однако сверхнизкие радиоволны проникают не только под землю, но и под воду, что давно сделало их популярным средством связи с подводными лодками. Главное качество субмарины - скрытность, а единственный на сегодня способ поддерживать связь с командованием, не поднимаясь на поверхность - радиоволны сверхнизкой частоты. Корабли управления и штабы ВМФ имеют антенны сверхнизкого диапазона и километровой длины: буксируемые или размещенные на берегу. Подобными устройствами оснащены также летающие командные пункты и "самолеты Судного дня". У субмарин есть приемные антенны столь же внушительных размеров. Помимо связи с берегом они служат целям подводной разведки и маскировки.

Курировал строительство китайской ELF-антенны 724-й НИИ Китая, входящий в Государственную судостроительную компанию. Институт - крупный поставщик аппаратуры связи и другой электроники для ВМФ КНР. Один из компонентов системы расположен в Южно-Китайском море у острова Хайнань, где находится крупнейшая база подводных сил КНР. "Этот проект будет иметь важное значение, если начнется война", - рассказал сотрудник Института геологии Чэнь Сяобинь, отвечая на вопрос о строгих мерах безопасности на объектах ELF.

Китай располагает самым большим в мире подводных флотом из 84 дизель-электрических и атомных субмарин. В ноябре 2018 года подлодка Type 094 Jin произвела испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения JL-3, способной поразить цели в материковой части США. Согласно данным американской разведки, КНР имеет на вооружении четыре атомные субмарины типа Jin, еще как минимум две строятся.

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