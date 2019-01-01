Распоряжение правительства Москвы от 1 января 2019 года № 1-РП "Об оказании помощи"

В целях оказания помощи пострадавшим в результате происшествия на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького 31 декабря 2018 г.:

1. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь:

1.1. Лицам, пострадавшим в результате происшествия на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького 31 декабря 2018 г. и госпитализированным в медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность в городе Москве, для оказания им специализированной медицинской помощи и получившим ее в стационарных условиях, в размере 500 000 рублей (каждому пострадавшему).

1.2. Лицам, пострадавшим в результате происшествия на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького 31 декабря 2018 г., медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без их госпитализации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы либо медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в городе Москве в стационарных условиях, в размере 250 000 рублей (каждому пострадавшему).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

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