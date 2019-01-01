Новости

Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix 15:07
На месте трагедии в Магнитогорске горят свечи памяти 15:06
Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске 14:55
Видео: Водитель за секунду увернулся от столкновения с поездом 14:30
На Садовом кольце опрокинулся автобус 14:25
Для пострадавших магнитогорцев открыт пункт гуманитарной помощи 14:15
В Туле пьяный подросток ранил полицейского 14:05
В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела семи погибших 13:41
Саратовскому школьнику губернатор помог попасть на Кремлевскую елку 13:23
Американские военные извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка 13:21
На Тверской за день съели почти 29 тысяч хот-догов 13:20
РПЦ заступилась за "Иронию судьбы" 13:12
Жители Магнитогорска осудили новогодние фейерверки 12:55
Президент Сербии поздравил первую новорожденную в стране 12:54
Армия США извинилась за "бомбежку" Нью-Йорка 12:44
В Сирии зафиксировано 10 нарушений перемирия 12:43
Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом 12:38
Москвичам рассказали о погоде в первые дни января 12:33
В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших от схода лавины 12:31
Рекорд ВДНХ: За 2018 год выставку посетили 30 миллионов человек 12:29
Викторина: Что вы знаете о Данииле Гранине 12:27
Первой обсерватории при Петровской с/х академии исполнилось 140 лет 12:22
В Саратовской области три человека отравились угарным газом 12:02
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту 11:55
Каток в Парке Горького закрыт 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 15:02
Рубрика: Общество

Знать и верить

Указом президента обозревателю "Российской газеты" Всеволоду Овчинникову присвоено звание Заслуженного журналиста России
Текст: Юрий Лепский
…Случилось неожиданное - в Гималаях пошел снег. Резко похолодало. Последние два часа я пробирался крадучись, по заметенной снегом дороге. Зачем меня, в ту пору корреспондента "Комсомолки" в Индии, понесло туда? Объяснить это в двух словах невозможно. На заднем сиденье моей машины лежали две страницы из газеты "Правда" с публикациями Всеволода Овчинникова "Вознесение в Шамбалу". Мало кому в той советской журналистике я верил так, как верил Овчинникову. Он - автор уникального журналистского бестселлера "Ветки сакуры", поразительно добросовестного, талантливого, умного и компетентного исследования национального характера японцев. В ту пору это был глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере классово-ненавистнической международной советской журналистики. И если тот самый Овчинников пишет о Шамбале - таинственной гималайской стране махатм, мудрых учителей и провидцев - значит, что-то в этом все же есть. Что именно? Я не был ни мистиком, ни неофитом восточной эзотерики. Мне просто ужасно захотелось последовать путем Овчинникова, чтобы самому испытать, каково это - стоять на пороге Шамбалы.
Всеволод Овчинников в любимом домашнем кресле. Фото: Юрий Лепский / РГ Всеволод Овчинников в любимом домашнем кресле. Фото: Юрий Лепский / РГ
Всеволод Овчинников в любимом домашнем кресле. Фото: Юрий Лепский / РГ

И вот, стоя на том пороге, я так и не смог предугадать, что много лет спустя мы будем частенько встречаться с ним и откровенно, почти по-дружески, разговаривать на этаже "Российской газеты". Всеволод Владимирович к моему тихому восторгу оказался таким же умным, мудрым, талантливым и необычайно скромным, каким представал в своих публикациях. Его и в жизни отличала тонкая самоирония, прекрасное знание предмета и языков - китайского, японского и английского. Как и язык, которым он владел безупречно, Овчинников в быту оказался прост и элегантен.

Однажды я поведал ему о своем "вознесении в Шамбалу". Он выслушал внимательно и вдруг рассказал мне историю, к которой можно было отнестись как угодно, но то, что все было именно так, у меня сомнений не вызывало: ведь это рассказывает Овчинников...

В 1955 году в Тибете он беседовал с настоятелем одного из монастырских храмов. В какой-то момент настоятель вдруг прервал разговор со словами: "Простите, мне пришла весть". Он на несколько секунд словно впал в транс, напрягся, а потом стал отдавать распоряжения: срочно послать за перевал костоправов, ибо там с тропы в пропасть сорвался монах.

Фото: Константин Волков/ РГ
Орден для Всеволода Овчинникова заверили печатью императора Японии

Я и по сей день считаю, что тайные знания тибетских монахов не пустой звук для него; он, сохраняя абсолютное ясномыслие и адекватные представления о реальности, не замутненные никакими верованиями, тем не менее знает тайны, о которых говорит очень скупо. Метод Овчинникова не в том, чтобы верить, а в том, чтобы знать. Так вот, он досконально, до тонкостей знает то, о чем пишет. Не случайно даже придирчивые японцы с удивлением и восторгом оценивали его "Ветку сакуры": "Когда автор говорит о чем-то непонятном для иностранцев, он так глубоко понимает суть дела, что даже мы, японцы, не можем не согласиться с ним... Как он умудрился докопаться до таких вещей!- невольно удивляемся и улыбаемся мы".  "Ветка сакуры" с честью выдержала достаточно тяжелое испытание. Если в советское время люди в СССР читали эту книгу, всецело доверяя автору и не зная, как на самом деле живут японцы (выехать за границу, да еще в капиталистическую страну для большинства было проблемой), то теперь немалое количество наших сограждан видело эту страну собственными глазами. Но сегодня Овчинников, не изменив в этих книгах ничего, объясняет людям то, что они увидели. Теми же самыми словами.

Поразительная добросовестность и профессионализм!

Недавно Всеволоду Владимировичу исполнилось девяносто два. За праздничным столом я спросил у него: куда бы он посоветовал пойти журналисту, оказавшемуся в Токио? В начале Гинзы, - с улыбкой ответил Овчинников,- есть очень популярный ночной клуб…

Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
РПЦ заступилась за "Иронию судьбы"
За посылки из-за границы дороже 500 евро теперь надо платить пошлину
В России выросли МРОТ и пособие по безработице