Первой обсерватории при Петровской с/х академии исполнилось 140 лет

То, что за погодой необходимо вести регулярные наблюдения, осознавалось уже при создании Петровской сельскохозяйственной академии в 1865 г. Однако обсерватория начала работать только через 14 лет после основания академии - с 1 января 1879 г.

Организовал ее профессор кафедры земледелия А.А. Фадеев, который получил от Главной физической обсерватории необходимые приборы и начал вести непрерывные наблюдения. Фадеев снял первые отсчеты по метеорологическим приборам, открыв тем самым непрерывное наблюдение за погодой в Москве.

Заложенная 140 лет назад широкая программа наблюдений сохраняется до сих пор. Она включает в себя регистрацию атмосферного давления, солнечного сияния, температуры, влажности воздуха, направления и скорости ветра, облачности, осадков и характеристик снежного покрова, температуры почвы на различной глубине и атмосферных явлений. С 1886 г. здесь впервые в России начали проводиться актинометрические наблюдения - при сильном тумане, осадках или неисправных приборах.

Особое место в развитии обсерватории принадлежит выдающемуся физику и метеорологу профессору В.А.Михельсону, возглавлявшему ее с 1894 по 1927 гг. Он расширил исследования солнечной радиации, сконструировал ряд актинометрических приборов.