Пять детских книг, которые нужно успеть прочитать за новогодние каникулы

Какую книгу прочитать ребенку в новогодние праздники - сказку, энциклопедию или научную фантастику? А можно найти книги, которые не только удивят волшебными чудесами, но и расскажут много интересного и полезного об окружающем мире? Именно такие издания попали в нашу подборку лучших новогодних книг для самых маленьких, самых любознательных и очень требовательных читателей.

История елочных игрушек

Анна Красникова

М.: Росмэн, 2018

Лучший источник новогоднего настроения - елочная игрушка, бережно хранимая в семье и напоминающая каждому о чем-то своем. Фигурки космонавтов и детишек с румяными щечками, шишки и шарики, расписанные вручную, колокольчики и баклажаны, звезды и старинные стеклянные бусы, нанизанные на новую леску. У каждой такой игрушки есть своя неповторимая история. Какая имена, узнала Анна Красникова и собрала их все в одну большую и красочную книгу.

Как игрушки отражали идеи советского государства, когда и почему на елку прилетели космонавты и как выдувают стеклянные шары. В этой внушительной "коробке" с игрушками - история нашей страны и наших семей. Каждый найдет в ней свою любимую игрушку и обязательно узнает о ней что-то новое. "История елочных игрушек" - лучший способ провести с семьей предновогоднюю ночь, когда можно усесться дружно на диване и отправиться в путешествие в новогоднее детство, пахнущее мандаринами и салатом оливье.

Конни празднует Новый год

Лиана Шнайдер

М.: Альпина-Дети, 2019

Маленькая девочка Кони уже давно полюбилась ребятишкам по всему миру. Вот уже 20 лет она растет вместе с ними и открывает мир вокруг - радуется, удивляется, пугается… Поэтому каждый раз, когда ваш ребенок отказывается есть кашу или не хочет делиться своей игрушкой, ему можно предложить почитать про Конни и узнать, а что бы в данной ситуации сделала бы она.

В этот раз Конни с семьей готовится отпраздновать Новый год. Она очень ждет Деда Мороза с самым лучшим подарком. Но к его приходу нужно подготовиться - нарядить елку, украсить дом, накрыть праздничный стол. А еще надо узнать, где живет Дед Мороз, кто ему рассказывает о детских желаниях и как он попадает в дом. Вопросов так много, а времени так мало. Поэтому почитайте "Конни празднует Новый год" со своим ребенком, рассмотрите яркие и очень подробные иллюстрации и больше не сомневайтесь в том, что под Новый год возможно любое волшебство, даже если оно рукотворное.

Похищение принца Олеомаргарина

Марк Твен, Филип и Эрин Стед

Перевод Натальи Калошиной

М.: "Самокат", 2018

Это новая, раньше никогда не издававшаяся сказка Марка Твена станет лучшим подарком для тех, кто зачитывался приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна, размышлял над философским смыслом "Принца и нищего" и наблюдал за перемещениями во времени янки из Коннектикута.

Эту сказку Марк Твен (а точнее Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) как-то рассказал на ночь своим дочерям. Потом он, конечно же, попытался перенести ее на бумагу и даже написал несколько глав, но закончить не успел. Эти наброски попали в руки современному американскому писателю Филипу Стеду, который решился закончить сказку, ведя бесконечные споры с самим Марком Твеном о том, почему тот или иной герой должен был поступить именно так, а не иначе. А его жена, талантливый художник Эрин Стед нарисовала проникновенные, нежные и по-настоящему сказочные иллюстрации. Так на троих они рассказали удивительную историю бедного мальчика Джонни, все богатство которого - старый шарф и красная кепка, но пройдя долгий и опасный путь, он понял, что истинное богатство вовсе не в деньгах.

Книга о китах

Андреа Антинори

Перевод: Михаил Хачатуров

М.: Пешком в историю, 2019

Под новогодней елкой найдется место и для этой чудесной книги. Здесь нет снега, Деда Мороза и волшебных превращений, зато в ней рассказывается о самых крупных млекопитающих на Земле - китах. А значит, юных читателей ждет удивительный и необычный рассказ об этих огромных морских существах, обладающих настоящими суперспособностями. Киты умеют не только пускать фонтаны, они еще дышат, разговаривают и даже путешествуют по семейным делам.

Андреа Антинори сумел представить своих героев во всей из китомногообразной красе. Любознательные читатели познакомятся с разными семействами китов, узнают, чем усатые киты отличаются от зубатых, отправятся в прошлое, чтобы посмотреть на предков китов, и удивятся, узнав, как киты выстраивают добрососедские отношения с другими морскими обитателями.

Иллюстрации при видимой простоте на самом деле очень точны. После прочтения этой книги ваш ребенок больше никогда не спутает косатку, кашалота и синего кита.

"Сарын отправляется в путь. Сказка, которая случилась в Хакассии"

Марина Бабанская

СПБ: БХВ-Петербург, 2019

Мы живем в огромной многонациональной стране, каждый уголок которой живет своими преданиями и сказками. О том, какие чудеса происходят на левом берегу Енисея, в Хакассии знает Марина Бабанская. Ее история о сильных и красивых людях, духах и волшебных обитателях этого края. Хакасский народ храбрый и смелый. До сих пор известно много сказаний об отважных богатырях и богатыршах, которые совершали подвиги во славу своего народа. А помогали им духи-покровители.

Сарын была круглой сиротой и жила на краю притаежного улуса (поселка). Она была доброй и красивой девушкой, но очень пугливой. Приглянулась она злому и рогатому Мусбалу, который украл бы девушку, если бы в самый последний момент ее не выручил красавец-богатырь Чибитей… Но это не вся сказка, а лишь завязка. Главным героям предстоит доказать, что истинная любовь, верность и доброта способны разрушить любые темные чары.