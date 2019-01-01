Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку в новогоднюю ночь

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, ушла в отставку. Утром 1 января ее обязанности перешли к Чарльзу Саммерсу.

Напомним, что 21 декабря президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в микроблоге Twitter, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Как сообщает телеканал NBC, 31 декабря Мэттис отправил сотрудникам прощальное письмо, вслед за которым о своем уходе объявила его пресс-секретарь. В июле прошлого года в отношении Даны Уайт, занимавшей этот пост с апреля 2017 года, было начато внутреннее расследование, в связи с многочисленными жалобами подчиненных, которым, по их утверждениям, приходилось покупать пресс-секретарю оборонного ведомства такие предметы личного гардероба, как колготки, забирать ее вещи из химчистки, бронировать ее визиты к визажисту, помогать в работе над документами для ипотеки.

Назначенный исполняющим обязанности пресс-секретаря Чарльз Саммерс уже подтвердил это на своей странице в микроблоге Twitter.