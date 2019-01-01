Каток в парке Горького закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте парка Горького.

В штатном режиме, говорится на сайте, он заработает только 2 января. Пресс- служба парка просит москвичей и гостей столицы учитывать эту информацию при выходе в город.

Причина закрытия катка - обрушение над ним деревянного моста, произошедшее ночью. В момент ЧП он был заполнен людьми. "За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - сказано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter написал, что поломка произошла на пешеходном переходе через каток парка, где москвичи отмечают Новый год. "Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", - подчеркнул мэр.

Площадь катка, где произошло обрушение, оцепили, на остальной территории ночью люди продолжали кататься. А с утра каток закрыли.