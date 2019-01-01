Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в Парке Горького

Столичные власти взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького.

"На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", - написал Собянин в Twitter.

По информации департамента здравоохранения, состояние пострадавших в результате ЧП оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Как сообщает ТАСС, медики начали оказывать помощь всем обратившимся в течение нескольких минут после обрушения. По последним данным, пострадали 13 человек.