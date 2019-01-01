Участок Арбатско-Покровской линии закроют для модернизации инфраструктуры

В Москве со 2 по 8 января закроют на ремонт участок синей ветки метро Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до станции "Щелковская". Плановые работы будут проходить круглосуточно. Для этого со 2 по 5 января сначала закроют движение от "Курской" до "Щелковской", а с 6 по 8 января включительно - от "Партизанской" до "Щелковской". Для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы КМ.

Работы начнутся завтра с самого утра. С 5:30 утра среды, 2 января, для пассажиров уже будут закрыты станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".

В обычном режиме "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" будут работать с момента открытия подземки в воскресенье, 6 января, а "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" - с 5:30 9 января.

Для помощи пассажирам около закрытых станций будут работать 110 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснят порядок работы общественного транспорта. Также сотрудники центра будут информировать пассажиров на станциях "Выхино" и "Курская" о том, что поезда не идут в сторону "Котельников" и "Щелковской".