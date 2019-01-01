Ученые доказали бесполезность фразы "Не бери в голову"

Намеренно забыть о чем-то гораздо сложнее, чем запомнить что-то. Об этом говорится в недавнем исследовании ученых факультета психологии Московского государственного университета. Эксперимент фактически доказал бесполезность популярной фразы "Не бери в голову".

Как сообщили в пресс-службе вуза, психологи МГУ с коллегой из Германии провели эксперимент с участием студентов. Участникам давали карточки с 12 парами слов: одно было на русском языке, второе - на вымышленном. Одни из них организаторы теста предложили запомнить, другие - забыть.

Студентов проверяли через 45 минут после эксперимента, через месяц и через год. Поначалу испытуемые лучше повторяли слова из категории "Запомнить" и хуже - из категории "Забыть". А вот через год участники исследования одинаково хорошо помнили слова обеих категорий. "Любая попытка управлять своей памятью (запомнить или забыть - не важно) связана с усилением следа памяти", - констатировала ведущий автор исследования, профессор кафедры общей психологии МГУ Вероника Нуркова.